Unlimitednews.it - Massimo Agosti nuovo presidente della Società Italiana di Neonatologia

Leggi tutto su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “I cosiddetti “Primi 1000 giorni”, dal concepimento ai 2 anni di vita, condizionano la salute a lungo termine dell’essere umano. Laha, quindi, un ruolo fondamentale e la responsabilità di creare, insieme alle famiglie, le condizioni ottimali per poter garantire il miglior futuro possibile per ogni neonato, costruendo ponti multidisciplinari e multiprofessionali con gli ambiti perinatali, pediatrici e specialistici. Continueremo ad impegnarci in un dialogo ancora più attivo e costruttivo con le Istituzioni, sia a livello nazionale, che regionale, come interlocutori privilegiati nelle decisioni che riguardano le politiche sanitarie per i neonati, affinchè possano essere adottate strategie durature, basate su dati ed evidenze scientifiche di cui la nostrasi rende garante.