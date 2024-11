Ilnapolista.it - Manchester United-Chelsea è il calcio della morte del capitalismo in fase avanzata (Guardian)

Era nell’aria, e prima o poi doveva succedere che anche le migliori penne del giornalismo sportivo mondiale avrebbero trovato le parole giuste per descrivere quanto sia diventato terribilmente noioso ilcontemporaneo dei grandi club inutilmente ricchi. E dunque Barney Ronay l’ha scritto, benissimo, sul: a occhio non ne può più. L’editorialista è partito dal pareggio diper trarne, come dire, una lezione più generale: “energia intrappolata. Deriva. Noia. Ildelin”. “Il primo tempo in particolare è stato uno spettacolo straordinario semplicemente per la sua apatia”. Un tempo in cui “non è successo niente. È difficile ricordare un tempo più tortuoso deld’élite, lo stesso senso del tempo che viene ucciso inutilmente. Ilè uno sport fatto di partite noiose e dimenticabili.