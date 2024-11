Liberoquotidiano.it - Imprese: il rapporto, 77% imprese chiede a influencer di firmare carte etiche e valoriali

Roma, 4 nov. (Labitalia) - La condotta etica e la trasparenza dei content creator sono i requisiti principali nella scelta delle collaborazioni per il 59% delle aziende italiane e il 77%aglidi, dato significativamente più alto rispetto al resto d'Europa. Complice l'età media elevata in Italia, Facebook rimane tra i social network più utilizzati per le campagne promozionali, preferito dal 69% delleche investono in questa tipologia di attività . Altro elemento distintivo nel panorama europeo delleitaliane è la misurazione dei risultati per valutare il ritorno di investimento, ritenuta dal 61% come una delle sfide più determinanti insieme alla ricerca dell'equilibrio tra libertà deglie controllo del brand, ai cambi di algoritmo e alla mancanza di dati affidabili.