Champions League la prefettura di Milano vieta la vendita di alcolici per Inter-Arsenal

In occasione del match ditra, ladiha disposto il divieto di somministrazione edi bevande alcoliche e superalcoliche. Nel provvedimento, inoltre, è previsto il divieto diper asporto, in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante. Tale divieto sarà in vigore dalle 8 alle ore 20 del 6 novembre, nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte), nella zona Darsena e Navigli, nella zona di Corso Como e nella zona Sempione e dalle 12 a mezzanotte a San Siro e dintorni.