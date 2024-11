Ilgiorno.it - Biassono, stalker recidivo arrestato dai carabinieri sotto casa della ex

(Monza e Brianza), 4 novembre 2024 – Lui non aveva mai accettato che la loro relazione fosse finita. Non sopportava che la donna lo avesse “piantato”. E così passava il tempo a perseguitarla, ad appostarsi, a pedinarla. Un copione già visto, a volte con esiti drammatici. In questo caso non ci sono stati anche perché isono arrivati prima che la situazione potesse farsi pericolosa, e hanno anche trovato sulla macchina dell’uomo materiale sospetto. L’epilogo nella serata andata in scena qualche sabato fa si è vissuto quando iStazione dihannoun uomo italiano di 48 anni, residente a Monza, per aver violato il provvedimento di avvicinamento alla sua ex compagna, una 35enne residente in Brianza.