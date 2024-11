Ilrestodelcarlino.it - Villa Falugi finisce all’asta. Il sindaco: "Non molliamo"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

di Antonio Lecci Quale sarà il destino della storica? E che destino avranno le opere d’arte sulle pareti di quell’edificio dall’artista Pietro Ghizzardi? Gli appassionati d’arte e di cultura se lo chiedono, visto il rischio che lo stato di abbandono dell’immobile, in centro a Boretto, possa influire negativamente sui dipinti che Ghizzardi realizzò sulle mura interne nell’estate del 1969, quando l’artista venne ospitato in quella. Ghizzardi realizzò in quel periodo un ciclo di affreschi sui due piani dell’edificio. Ritratti di personaggi storici, amici ed amiche, leggende popolari, storie sacre, stelle del cinema ed animali feroci e domestici convivono nell’affresco itinerante del pittore, prodotto con colori autofabbricati (caligine, mattoni tritati, terra) e rifinito con l’erba romice, usata come fissativo.