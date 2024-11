Liberoquotidiano.it - Tumori, infarti e ictus: ecco il miglior ospedale pubblico della Lombardia

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Undi provincia vola più alto di tutti in(ed è quarto a livello nazionale), in cima alla classifica stilata da Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che ha messo sotto la lente d'ingrandimento 1.363 strutture da nord a sud per il lavoro svolto nel 2023. Lassù c'è il Maggiore di Lodi, autentica eccellenza in tutti i settori clinici considerati (cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, nefrologia, gravidanza e parto, osteomuscolare), dal volume degli interventi alla capacità di curare i pazienti in tempi brevi soprattutto per quanto riguarda le patologie per le quali l'attimo fa la differenza (l'infarto su tutte).