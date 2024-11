Mistermovie.it - Mister Movie | Speed 3, il ritorno di Keanu Reeves e Sandra Bullock sarà possibile?

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Lo sceneggiatore di, Graham Yost, e la starconcordano su una cosa: evitare il coinvolgimento in2: Cruise Control potrebbe essere stato un vero colpo di fortuna. In un’intervista recente, Yost ha rivelato che lui esi sentono quasi sollevati per non aver partecipato al seguito del successo d’azione originale, un film accolto dalla critica con freddezza e che non ha mai raggiunto lo stesso livello di apprezzamento dell’originale. A vent’anni di distanza, l’idea di un3 è tornata a circolare, ma restano numerosi dubbi sulla possibilità di riportare in scenainsieme. La fortuna di non aver partecipato a, uscito nel 1994, si è rivelato un enorme successo, incassando oltre 350 milioni di dollari a fronte di un budget decisamente contenuto.