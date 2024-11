Ilnapolista.it - La Fiorentina del ritrovato Moise Kean è terza: è a tre punti dal Napoli capolista

Ladi Palladino vince in casa del Torino. 0-1 firmato da. Al 41? lancio lungo di Ranieri perche approfitta di un errore di Maripan. L’attaccante della Viola anticipa Milinkovic-Savic e segna il gol che decide la partita.è al quinto gol in Serie A.’s outstanding season isn’t slowing down anytime soon pic.twitter.com/KSRF0eTy8i — Italy Focus (@theitalyfocus) November 3, 2024 Laha gli stessidell’Atalanta Ora la squadra di Palladino ha gli stessidell’Atalanta: 22. È al terzo posto in classifica, a tredaldi Conte. Dopo una partenza in campionato che sembrava andare a rilento, con 4 pareggi e 1 sconfitta, laha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A: Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino. Il Torino invece è al decimo posto, per la squadra di Vanoli si tratta della quinta sconfitta.