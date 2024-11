Quotidiano.net - Giovanni Barreca e quel dettaglio sconvolgente della perizia psichiatrica

Leggi tutto su Quotidiano.net

Altavilla Milicia (Palermo), 3 novembre 2024 -è ancora in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto (Palermo). L’uomo era stato arrestato a febbraio con la figlia 17enne e una coppia per la strage in famiglia di Altavilla Milicia, la tortura e l’omicidiomoglie e degli altri due figlioletti di 5 e 16 anni. Ma unalo ha ritenuto “incapace di intendere e di volere” e quindi non imputabile. Così il 28 ottobre il giudice per le indagini preliminari ne ha ordinato “l’immediata liberazione. “Mi hanno assicurato che stanno continuando a cercare il luogo di cura giusto, finora hanno avuto risposte negative”, fa sapere il suo avvocato difensore, Giancarlo Barracato. La meta provvisoria sarà una Comunità terapeutica assistita. La destinazione finale, secondo l’ordinanza del gip, dovrà essere una Rems. Ma, come ha spiegato a Quotidiano.