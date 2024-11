Oasport.it - Bagnaia appeso ad un filo: le combinazioni per vincere il Mondiale all’ultima gara

IlMotoGP 2024 si deciderà: Jorge Martin ha difeso 24 punti di margine su Francescoquando ne mancano appena 37 da assegnare, ma nel caso in cui lo spagnolo al termine della prossima Sprint dovesse ritrovarsi a +26 sull’italiano andrebbe a festeggiare il titolo con un giorno d’anticipo. Lo spagnolobbe comunque il titolo assommando 14 punti tra la Sprint e lalunga dell’ultimo Gran Premio: l’iberico, infatti, deve totalizzare almeno un punto in più dell’italiano dopo l’ultimo Gran Premio, dato che in caso di arrivo a pari punti la spunterebbea dispetto di Martin, grazie al maggior numero di vittorie nelle gare lunghe.