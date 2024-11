Alluvioni in Spagna l’altro supermercato sommerso | 20 dispersi a Benetusser Ancora emergenza meteo | allerta in Almeria e Valencia

Leggi tutto su Open.online

senza fine in. Dopo le piogge torrenziali tra il 29 e il 30 ottobre che hanno colpito il Paese, è: arancione ae rossa ad Almería (Andalusia). L’autorità delstatale spagnola, Aemet, ha annunciato che nella provincia andalusa potranno esserci «straripamenti di canali e allagamenti». I vigili del fuoco che sono al lavoro con le idrovore nel centro commerciale Bonair di Aldaia, dove si temono decine di morti, hanno aspirato da ieri il 75% dell’acqua. Nel frattempo, il ministro dell’Interno Fernando Grande Marlaska ha voluto chiarire che il numero deiincerto. La precedente stima di 1.900 persone non corrisponde al numero esatto dei soggetti scomparsi ma «è il numero di chiamate al 112 di familiari che non hanno notizie dei propri cari».