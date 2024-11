Ilveggente.it - Verona-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi tutto su Ilveggente.it

è una partita valida per l’undicesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie,, diretta tv,. Lanel turno infrasettimanale è tornata alla vittoria, pur senza impressionare più di tanto. Il primo tempo è stato di buon livello agonistico, ma il Torino ha contribuito a facilitare le cose al suo ex allenatore con una prestazione deludente. I giallorossi hanno un’altra partita sulla carta abbordabile per provare a rialzarsi, contro ilin crisi di risultati (sei sconfitte nelle ultime sette partite) e privo di due squalificati: Tchatchoua e Belahyane.A: tv,(LaPresse) – IlVeggente.