Truffa del finto carabiniere | decine di segnalazioni Un’anziana ha consegnato oro per mille euro

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Ormai i tentativi didelmaresciallo al telefono ai danni di anziani non si contano davvero più in Valmusone. Un altro, pochi giorni fa, è andato a segno, ad Agugliano: una nonnina haa unincaricato circain gioielli. Il figlio si è accorto dellaquando ormai era troppo tardi, il colpo c’era già stato. I carabinieri stanno facendo di tutto per sensibilizzare la popolazione tanto che hanno stilato l’ultimo calendario di incontri con i cittadini: appuntamento il 14 al cinema Ariston di Agugliano (ore 17), il 15 a Rustico, nella sala centro sociale L’iniziativa, alle 21, il 18 a Castel D’Emilio nella sede della società operaia alle 17 e a Polverigi il 20, nella sala consiliare, alle 18.