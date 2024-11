Thesocialpost.it - Tragico schianto, moto contro bici: la tragedia inevitabile

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Nel pomeriggio di oggi, 2 novembre, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Resana. Verso le 17:00, in via Venezia, il 31enne Michele Brugnaro, residente a Loreggia, ha perso la vita in uno stra la suae unacletta. Secondo le prime ricostruzioni, Brugnaro viaggiava in sella alla sua, accompagnato dalla fidanzata come passeggera. Procedendo lungo via Venezia, si è trovato di fronte un ciclista settantenne che, mentre percorreva la stessa corsia, ha tentato di attraversare la strada. Nonostante il tentativo delciclista di evitare l’impatto, lo sè stato. Brugnaro è caduto rovinosamente sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo. La passeggera dellae il ciclista sono rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale, dove si trovano in condizioni serie.