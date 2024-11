Imprese a guida straniera, Italia terra di conquista

Leggi tutto su Ildenaro.it

Ad avviare un’attività imprenditoriale inrimangono solo gli stranieri. O quasi. Negli ultimi 10 anni leattivete da titolari nati all’estero aumentano del 29,5 per cento (in valore assoluto pari a più 133.734), quelle in cui a capo c’è unno, invece, calano del 4,7 per cento (meno 222.241). Delle 5.097.617 aziende attive presenti in, ben 586.584 (pari all’11,5 per cento del totale nazionale) sono a conduzione. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia, secondo cui “il trend demografico registrato in questi ultimi anni nel nostro Paese ha sicuramente condizionato questi risultati”.