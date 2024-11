Ilgiorno.it - Via alla raccolta di vetro e alluminio. Consegnati oltre novemila mastelli

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Parte domani mattina ladifferenziata porta a porta diin tutta la città. Asm Isa, che se ne occupa, ha provveduto nei mesi scorsi a consegnare gratis gli appositiai condomini che li dovranno esporre in strada dalle 21 del venerdì. Si tratta di uno degli ultimi step della differenziata porta a porta. Partirà da lunedì invece la rimozione delle campane verdi distribuite sul territorio, 320 in tutto, sinora utilizzate per raccogliere i materiali. Così si mira a ridurre in modo drastico il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti di altro genere proprio in corrispondenza delle campane verdi. L’azienda informa che neipotranno essere conferiti bottiglie, barattoli, vasetti e qualsiasi imbggio in, senza tappi o coperchi di altro materiale, lattine e contenitori metallici opportunamente svuotati.