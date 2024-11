Ilgiorno.it - Servizio di trasporto al debutto. Nelle notti del weekend c’è Wayla. Studenti sul minibus a chiamata

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Nel caso del Radiobus ilnon è mai davvero decollato: Atm e il Comune di Milano hanno dovuto fare i conti con costi che spesso superavano i ricavi. Da qui le modifiche al, e pure alla livrea dei mezzi, decise nel corso degli anni. A provarci, ora, è una start-up messa in piedi da cinque giovani imprenditori: Weyla. Così si chiama il primodi "van pooling" mai attivato a Milano: non si prenotano auto, scooter, biciclette o monopattini ma dei piccoli bus. Non si viaggia da soli ma con altri passeggeri, non si va dritto per dritto dal punto in cui ci si trova fino alla destinazione finale perché lungo il percorso si devono caricare altri passeggeri e questo può voler dire deviare dalla strada più immediata per la meta.