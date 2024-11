Quotidiano.net - Panettoni gourmet. Anteprima di Natale in casa Fiasconaro

É giàe negli stabilimenti produttivi della pluripremiata eccellenza dolciaria, di Castelbuono in provincia di Palermo, si sfornano profumatissimi lievitati. Tante le novità che durante le prossime festività raggiungeranno le tavolein Italia e in oltre 70 Paesi. Fra i 'must-have', immancabili sotto l'albero dei veri intenditori, ci sarà anche la Capsule Collection da 100 grammi. Scatole da collezione ispirate dalla passione per il design, stilose e coloratissime, in tre diverse versioni grafiche che racchiuderanno il panettone con freschi canditi d'arancia e uvetta aromatizzato al vino 'Marsala Dop' e Terre Siciliane 'Zibibbo liquoroso Igp'.