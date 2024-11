Ilgiorno.it - Mercato di piazza Wagner e i 25 anni di vita della macelleria Catalano: “Noi, tre fratelli siciliani a Milano”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:, 1 novembre 2024 – Per i tre, arrivati ada Trapani, il sogno di unaha preso la forma di un banco di. La loro postazione all’interno delcomunale coperto di, il più anticocittà, che ha quasi centodi storia e che oggi racchiude 26 esercizi commerciali, è quotidianamente tra le mete dei clienti sia per la spesa e sia per un pasto veloce, magari da consumare “al volo“ prima di rientrare in ufficio o tra un appuntamento e l’altro. Sul bancone ora campeggia un manifesto che annuncia la festa per i 25di attività. “Appuntamento sabato 9 novembre tra le 10.30 e le 13.30 e tra le 15 e le 18.30 – fa sapere Vincenzo, che è presidente deldi–.