I dubbi di Puppo | Tra Alcaraz e Ferrero c’è meno sintonia e potrebbe perdere la pazienza Il coaching favorisce Sinner

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Darioha analizzato gli ottavi di finale andati in scena al Masters 1000 di Parigi-Bercy durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Mi inchino davanti a de Minaur, perché ha giocato una partita favolosa. Draper non riusciva più a fare vincenti, de Minaur sta bene e sta facendo viaggiare la palla, la colpisce con anticipo, qui bisogna giocare in stile Wimbledon e lui lo fa bene da sempre. Si adatta benissimo ai campi, è talmente veloce e bravo ad arrivare sulla palla. Ha scavalcato Rublev in classifica e ora la situazione è intricata, lo trovo un torneo molto interessante anche se non ci sono italiani“. La sconfitta di Carloscontro Ugo Humbert ha fatto parecchio rumore: “Ho avuto la sensazione che lada parte dipossa mancare: lui dice adle cose giuste e il giocatore non sempre le segue.