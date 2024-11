Ambiente, contro l’emergenza incendi boschivi Stress lancia il progetto “Treeads” - Soluzioni innovative per gestire l’emergenza da incendi boschivi. E’ quello che realizza il progetto europeo Treeads – A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters. Le esercitazioni sul campo che hanno previsto la sperimentazione di alcune soluzioni innovative per gestire l’emergenza da incendi boschivi si sono svolte nelle giornate del 28 e del 29 ottobre scorso durante il meeting organizzato dal Comune di Sorrento e coordinato dal Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili, Stress scarl, che nel progetto Treeads svolge il ruolo di coordinatore per tutte le iniziative pilota. Il progetto ha sviluppato soluzioni per le varie fasi connesse agli incendi boschivi: la prevenzione, il rilevamento e il ripristino post evento. Leggi tutto su Ildenaro.it (Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- Soluzioni innovative per gestireda. E’ quello che realizza ileuropeo– A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters. Le esercitazioni sul campo che hanno previsto la sperimentazione di alcune soluzioni innovative per gestiredasi sono svolte nelle giornate del 28 e del 29 ottobre scorso durante il meeting organizzato dal Comune di Sorrento e coordinato dal Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili,scarl, che nelsvolge il ruolo di coordinatore per tutte le iniziative pilota. Ilha sviluppato soluzioni per le varie fasi connesse agli: la prevenzione, il rilevamento e il ripristino post evento.

