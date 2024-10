Secoloditalia.it - Utero in Affitto, la brutale verità dietro il caso della coppia italiana fermata in Argentina

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una donna povera e disoccupata, con una figlia a carico e in una condizione di estrema fragilità sociale. È il profilo28enne di Rosario, in, coinvolta in undiinper unascoperto nel corso di alcuni controlli all’aeroporto di Buenos Aires. I due italiani e la donna sono stati fermati mentre cercavano di imbarcarsi con una neonata di 15 giorni su un volo diretto a Parigi, da dove poi avrebbero fatto rientro in Italia. Un ordine federale, però, li ha fermati, facendo emergere una realtà di compravenditabimba, che spazza via tutti i discorsi zuccherosi sull’income incontro tra desiderio di genitorialità da un alto e altruismo di alcune donne dall’altro. E che riporta la gestazioni per altri a quello che è: una pratica di sfruttamento,la quale c’è sempre qualcuno che lucra.