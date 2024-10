Un arrestato al gip, 'facevo report, temo per incolumità' (Di giovedì 31 ottobre 2024) "temo per l'incolumità mia e della mia famiglia, mi passavano i dati e io facevo i report, eseguivo". E' questo il senso delle dichiarazioni rese da Massimiliano Camponovo, uno dei 4 arrestati nell'inchiesta milanese sui presunti dossieraggi. "Sono preoccupato, avevo percepito che dietro a questo sistema c'era qualcosa di oscuro". Sarebbero, nella sostanza, altre frasi pronunciate, con dichiarazioni spontanee davanti al gip, da uno dei quattro arrestati nell'inchiesta milanese sul network di cyber-spie. Quotidiano.net - Un arrestato al gip, 'facevo report, temo per incolumità' Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) "per l'mia e della mia famiglia, mi passavano i dati e io, eseguivo". E' questo il senso delle dichiarazioni rese da Massimiliano Camponovo, uno dei 4 arrestati nell'inchiesta milanese sui presunti dossieraggi. "Sono preoccupato, avevo percepito che dietro a questo sistema c'era qualcosa di oscuro". Sarebbero, nella sostanza, altre frasi pronunciate, con dichiarazioni spontanee davanti al gip, da uno dei quattro arrestati nell'inchiesta milanese sul network di cyber-spie.

Un arrestato al gip, 'facevo report, temo per incolumità'

"Temo per l'incolumità mia e della mia famiglia, mi passavano i dati e io facevo i report, eseguivo". E' questo il senso delle dichiarazioni rese da Massimiliano Camponovo, uno dei 4 arrestati nell'in ...

Dati rubati, il super poliziotto Gallo: «Io servitore dello Stato». Un arrestato: «Facevo report, temo per la mia incolumità»

Le dichiarazioni si riferiscono alla presunta calacità del gruppo di «bucare» lo Sdi. Calamucci, interrogato stamani sal gip Fabrizio Filice, si è avvalso della facoltà di non rispondere: intende ...

Dossieraggio, l'ex poliziotto Gallo dal gip: "Che effetto fa essere l'accusato dopo 41 anni di polizia? E' la vita"

"È la vita". Così ha risposto l'ex superpoliziotto Carmine Gallo ai cronisti che chiedevano che effetto gli facesse, dopo 41 anni dall’altra parte, come poliziotto che indagava su criminali , essere o ...

Milano, il poliziotto brindisino ammette gli accessi illegali alle banche dati: «Era un favore al mio ex capo»

Gli interrogatori di garanzia per l'inchiesta su Equalize. Il finanziere Schiano della Dia di Lecce sceglie di non rispondere al gip ...