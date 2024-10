Porta il figlio allo zoo e si fa aprire la gabbia della pantera per fare una foto: il bambino viene attaccato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un papà Porta il figlio allo zoo e pensa che fare una foto con la pantera libera non sia poi una cattiva idea. Così, un amico che lavora nella struttura apre la gabbia del grande felino. Ma la pantera esce e attacca il figlio di tre anni. La storia la racconta il Sun. Siamo ad Angarsk, in Russia, al circo Wild Drive. Vova, 3 anni, è stato attaccato della pantera: Portato d’urgenza in ospedale, ha avuto bisogno di numerosi punti di sutura per fermare il sanguinamento. Le immagini mostrano profonde lacerazioni sulla schiena mentre il bimbo gioca in ospedale, ignaro del grande pericolo scampato. Vova ha ferite su volto, testa, schiena e gambe. La madre, Svetlana, era ignara che il suo ex marito stesse Portando il loro figlio di tre anni al circo e ha commentato così: “Hanno liberato la pantera dalla gabbia e ha attaccato mio figlio. Ilfattoquotidiano.it - Porta il figlio allo zoo e si fa aprire la gabbia della pantera per fare una foto: il bambino viene attaccato Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un papàilzoo e pensa cheunacon lalibera non sia poi una cattiva idea. Così, un amico che lavora nella struttura apre ladel grande felino. Ma laesce e attacca ildi tre anni. La storia la racconta il Sun. Siamo ad Angarsk, in Russia, al circo Wild Drive. Vova, 3 anni, è statoto d’urgenza in ospedale, ha avuto bisogno di numerosi punti di sutura per fermare il sanguinamento. Le immagini mostrano profonde lacerazioni sulla schiena mentre il bimbo gioca in ospedale, ignaro del grande pericolo scampato. Vova ha ferite su volto, testa, schiena e gambe. La madre, Svetlana, era ignara che il suo ex marito stessendo il lorodi tre anni al circo e ha commentato così: “Hanno liberato ladallae hamio

