In Spagna sale a 105 il numero dei morti per l' alluvione del secolo il Papa | Vi sono vicino VIDEO

La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora la Spagna è costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancora numerose persone e il numero dei morti purtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare

Soccorsi senza sosta a Valencia, il bilancio sale a 105 morti. Nuova allerta meteo

Sale a 105 il bilancio delle vittime delle inondazioni a Valencia ... In queste ore, ha aggiunto il sovrano spagnolo, nelle zone colpite dall'alluvione in Spagna, si sta assistendo a "azioni in alcuni ..."

Sale a 105 il bilancio delle vittime a Valencia

Sale a 105 il bilancio delle vittime delle inondazioni a Valencia dopo il ritrovamento di altri 13 corpi, 9 dei quali all'interno di un garage.

Spagna A Valencia il bilancio dei morti continua a salire, ora sono più di 100. Lanciato un nuovo allarme

Sale a 105 il bilancio delle vittime delle inondazioni a Valencia dopo il ritrovamento di altri 13 corpi, 9 dei quali all'interno di un garage. Lo riferisce l'edizione online de El Mundo.

Alluvione in Spagna, il meteorologo: «Ecco le zone a rischio in Italia e quando i temporali estremi possono colpire». La mappa

(ilmessaggero.it)

«In Italia ci sono stati fenomeni simili a quello accaduto in Spagna». Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com confronta quanto accaduto nella zona di Valencia con le alluvioni delle scorse ...