I carabinieri del Nas nelle aziende vinicole, trovati anche escrementi di topo: chiusa una cantina del messinese (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vino stipato tra gli escrementi dei topi. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Catania che hanno effettuato una trentina di ispezioni in aziende vinicole del territorio per verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria soprattutto nelle zone maggiormente vocate alla Messinatoday.it - I carabinieri del Nas nelle aziende vinicole, trovati anche escrementi di topo: chiusa una cantina del messinese Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vino stipato tra glidei topi. E' quanto hanno scoperto idel Nas di Catania che hanno effettuato una trentina di ispezioni indel territorio per verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria soprattuttozone maggiormente vocate alla

