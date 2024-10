Governo: La Russa, 'se emergenza credo Schlein e Meloni si parlerebbero' (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Sono convinto che Schlein e Meloni, in una situazione di emergenza, potrebbero anche parlarsi per il bene dell'Italia. Poi non lo so se Schlein ha l'autorevolezza che aveva Berlinguer, ma a occhio direi che potrebbe avere questa voglia. Poi magari non è in grado di riuscirci". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4. Liberoquotidiano.it - Governo: La Russa, 'se emergenza credo Schlein e Meloni si parlerebbero' Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Sono convinto che, in una situazione di, potrebbero anche parlarsi per il bene dell'Italia. Poi non lo so seha l'autorevolezza che aveva Berlinguer, ma a occhio direi che potrebbe avere questa voglia. Poi magari non è in grado di riuscirci". Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Dritto e Rovescio su Rete4.

