Superguidatv.it - Pierpaolo Pretelli: da Striscia la Notizia al teatro con “Rocky – Il Musical” passando per il Grande Fratello e Domenica In

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Camaleontico sarebbe il termine perfetto, ma allo stesso tempo è troppo riduttivo per definire, che debutta acon lo spettacolo “– Il”, come aveva dichiarato in una nostra recente intervista (Intervista a), prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito, il belvestirà i panni diBalboa, personaggio reso celebre grazie alla saga di film interpretati da Sylvester Stallone. Ed è proprio la star di Hollywood ad aver scritto il libretto da cui è tratto il. Sul paragone con il mitico Sly,ci raccontò: “Butterò un occhio al mitico Stallone anche se il regista mi ha detto di non guardare troppo il film. Io sono una persona che ama guardare il dettaglio, anche la camminata.