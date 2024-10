Anteprima24.it - Nuovo Ruggi, Anac ferma impresa: i chiarimenti del presidente De Luca

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi vorrà ancora del tempo prima di aprire ufficialmente il cantiere per la realizzazione deldi Salerno, un bando da oltre 400 milioni di euro che ora deve attendere la individuazione di una nuovanel raggruppamento vincente dopo che l’, su richiesta della stessa regione Campania, ha effettuato una serie di controlli e riscontrato delle pendenze penali per difformità urbanistiche di vario tipo tra le aziende del gruppo che si è aggiudicato il bando per ilOspedale. La Regione ha chiesto all’capofila di individuare a stretto giro una sostituta. Nel frattempo, nei prossimi giorni, verrà aperto il cantiere per la bonifica dagli ordigni bellici.