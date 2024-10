Spazionapoli.it - Lobotka, le condizioni in vista dell’Atalanta: cosa filtra prima del big match

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Come sta Stanislav? Le ultime sulledel centrocampista indel bigdi domenica:sullo slovacco Tengono ancora banco ledi Stanislav, infortunatosi con la sua Slovacchia durante l’ultima sosta per le nazionali, nella gara contro l’Azerbaijan, e assente nelle successive partite contro Empoli, Lecce e Milan. Il centrocampista è stato sostituito da Gilmour e i tifosi si chiedono in queste ore se il numero 68 azzurro riuscirà ad essere della sfida contro l’Atalanta domenica prossima nel bigdelle 12.30 in programma dal Maradona. Seppur lo stesso Gilmour non abbia fatto troppo rimpiangere l’assenza di, è chiaro che lo scozzese non è ancora al livello del suo compagno. Il leader del centrocampo azzurro è ormai una certezza da anni, come dimostrato nell’anno dello Scudetto.