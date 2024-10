L’altra America: viaggio nel cinema indipendente di Sean Baker (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una giovane spogliarellista uzbeko-Americana incontra a Brooklyn il figlio di un oligarca russo e scatta, improvviso, l’amore. Scatta velocemente anche il matrimonio, molto velocemente, però la favola di Cenerentola sembra svanire quando la notizia raggiunge i genitori dello sposo in Russia Palma d’Oro all’ultimo festival di Cannes, l’attesissimo Anora di Sean Baker arriverà al Visionario giovedì 7 novembre. Non solo un film assolutamente da non perdere, e questo è ovvio, ma anche il titolo d’apertura della rassegna L’altra America. Un viaggio in quattro tappe dentro il cinema indie (scomodo, caldo, a tratti struggente) di mister Baker. Udine20.it - L’altra America: viaggio nel cinema indipendente di Sean Baker Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una giovane spogliarellista uzbeko-na incontra a Brooklyn il figlio di un oligarca russo e scatta, improvviso, l’amore. Scatta velocemente anche il matrimonio, molto velocemente, però la favola di Cenerentola sembra svanire quando la notizia raggiunge i genitori dello sposo in Russia Palma d’Oro all’ultimo festival di Cannes, l’attesissimo Anora diarriverà al Visionario giovedì 7 novembre. Non solo un film assolutamente da non perdere, e questo è ovvio, ma anche il titolo d’apertura della rassegna. Unin quattro tappe dentro ilindie (scomodo, caldo, a tratti struggente) di mister

