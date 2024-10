Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, Paul Mescal e Ridley Scott stanno già pianificando un nuovo film insieme

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La star protagonista del prossimo sequel e il regista hanno già cominciato a discutere di un possibileal di fuori della saga Sappiamo già cheha anticipato la sua intenzione di voler realizzare un terzo capitolo del, che avrebbe ancora come protagonistae per il quale ha già iniziato a scrivere lo script. Tuttavia, i suoi piani di collaborazione con la giovane star non si esauriranno solamente con la saga. Nell'ultimo numero diHounds,ha affermato che "e io abbiamo in programma di fare altrial di fuori del". Quali siano questi, non lo sappiamo. A dire il vero, potrebbe trattarsi di uno qualsiasi dei progetti cheha attualmente