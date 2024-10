Ilrestodelcarlino.it - Ferrara Food Festival 2024, tra tradizione e innovazione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre – Il, giunto alla sua quarta edizione, si prepara a diventare un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di enogastronomia. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, il cuore della manifestazione si trasferirà nell'area eventi di piazza Municipale, dove grandi chef, produttori locali e appassionati di cucina si daranno appuntamento per una serie di eventi gratuiti e coinvolgenti. Un Palcoscenico per la Cucina Ferrarese All'interno del PalaSimaBio, i partecipanti potranno scoprire i segreti della cucina ferrarese e assaporare le eccellenze gastronomiche del territorio. Celebri chef e talenti emergenti si alterneranno ai fornelli, proponendo piatti creativi e rivisitazioni di ricette tradizionali.