Da Intesa Sanpaolo 10mld per il turismo, 3mld per le regioni del Sud (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione del settore turistico un plafond da 10 miliardi di euro, di cui 3 miliardi destinati alle regioni del Mezzogiorno. A riferire il dato, Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, in occasione del tour 'L'alfabeto del futuro. Campania, la sfida del turismo', organizzato dal quotidiano 'La Repubblica', in corso nella sede napoletana di Gallerie d'Italia. «Credo che questo settore possa fare un ulteriore salto di qualità – ha detto Nargi – ed è per questo che la banca ha messo a disposizione 10 miliardi di euro di cui 3 miliardi sono destinati alle regioni del Sud. con queste risorse – ha aggiunto – gli imprenditori possono decidere di fare interventi significativi sul tema della sostenibilità perché oggi c'è bisogno di un turismo con caratteristiche molto più sostenibili».

