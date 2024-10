Terracina al volante ubriaca e con la patente scaduta | deferita una 38enne

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dihanno deferito in stato di libertà una donna, di 38 anni del luogo, per guida in stato di ebrezza alcolica e guida condi validità. Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione dihanno fermato la donna alla guida della autovettura in uso, decidendo di approfondire gli accertamenti. In effetti, l’intuizione dei militari si è rivelata fondata, poiché la donna, sottoposta all’esame dell’etilometro in dotazione all’Arma, è risultata avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Pertanto, i militari hanno provveduto a deferirla in stato di libertà per i motivi sopra indicati, sequestrando anche il veicolo da lei condotto con ladi validità da qualche giorno.