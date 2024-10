Ilrestodelcarlino.it - Soldi spariti nel nulla. Spillò 100mila euro alle sorelle orfane: condannato 59enne

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una donna di origine sudamericana, da tempo trasferita in Italia, che muore in un incidente d’auto, lasciando sole al mondo le due figlie, la prima appena maggiorenne, la seconda ancora minorenne. In soccorso delle due ragazzine, colpite da un lutto così terribile, era arrivato unriminese, un tempo legato sentimentalmente alla madre, offrendosi di aiutarle a districarsi nel marasma delle pratiche assicurative e a sbrigare una serie di adempimenti burocratici che le avrebbero consentito di avere accesso al risarcimento della compagnia di assicurazione. Un gesto all’apparenza generoso e disinteressato, ma che secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti avrebbe nascosto un altro intento, ovvero quello di impossessarsi in maniera non propriamente limpida di una fetta del cospicuo patrimonio ottenuto ddue giovanissime.