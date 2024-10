Ruba in chiesa 50 euro di offerte: 56enne incastrato dalle telecamere (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri di Treviso sono riusciti a identificare il ladro che martedì scorso, 22 ottobre, nella chiesa di "Ognissanti" di Roncade aveva scassinato i lucchetti delle cassette delle offerte Rubando 50 euro Trevisotoday.it - Ruba in chiesa 50 euro di offerte: 56enne incastrato dalle telecamere Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri di Treviso sono riusciti a identificare il ladro che martedì scorso, 22 ottobre, nelladi "Ognissanti" di Roncade aveva scassinato i lucchetti delle cassette dellendo 50

Fa saltare i lucchetti e ruba le offerte lasciate dai fedeli in chiesa, ma le telecamere riprendono tutto: 56enne denunciato per furto aggravato

RONCADE - Si è intrufolato nella chiesa di Roncade puntando dritto alle cassette delle offerte. E di seguito le ha aperte scassinando i lucchetti. Sono bastati pochi istanti per rubare ...

Si tratta di un cinquantacinquenne con precedenti di polizia. L'episodio avvenne il 13 ottobre a Ruvo di Puglia. Il parroco diffuse il video delle telecamere interne ...

Si è introdotto in chiesa, ha scassinato la cassetta delle offerte e ha rubato quello che ha trovato al suo interno. Cinquanta euro appena. I carabinieri lo hanno scoperto e identificato, si tratta di ...

È un 55enne con precedenti: in casa recuperata tutta la refurtiva insieme agli indumenti utilizzati durante l'azione ...