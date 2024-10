Lanazione.it - Pattinaggio, l’sos di Cocchi e Mariotti: "Aiutateci per i costi per della trasferta negli Usa"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 - Dopo l'argento Seniores femminile e il quarto posto Junior maschile in Coppa del Mondo, arriva la partecipazione all'Americas Cup 2025 per gli atletiPrimavera Prato diartistico, Desirèee Niccolò. Una partecipazione che riempie d'orgoglio tutto il movimento pratese e nazionale, che porterà gli atleti dal 19 al 23 gennaio 2025Stati Uniti, a Orlando, in Florida. Unache però non sarà coperta dal punto di vista economico dalla Federazione Italiana, costringendo i due portacolori azzurri a sobbarcarsi le spese di volo e pernottamento. Un impegno economicamente gravoso per i due giovani lanieri, rispettivamente campionessa italiana diartistico e vicecampione italiano. Uno sport fatto di grande sacrificio, ma ben lontano dai riconoscimenti economici di altre discipline professionistiche.