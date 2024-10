Liberoquotidiano.it - "Nella mia vita c'è solo il tennis. E...": Jannik Sinner, la velenosissima parodia a GialappaShow | Video

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tra le new entry della nuova edizione di Gialappa Show, il programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, c'è anche Giovanni Vernia. Per l'occasione, il comico ha vestito i panni die non sono mancati momenti di risate e battute taglienti. L'imitatore ha raccolto tutti gli aspetti delladell'azzurro: dalla fidanzata alla sua italianità, per poi passare al caso doping fino agli sponsor. "Grazie per essere qui, però per favore oggi non chiedetemi di soldi, di fidanzate, di doping perché ilè tutta la mia- ha esordito così il comico -. Sapete, sono molto orgoglioso - ha proseguito - perchémianon ci sono macchie". Ma a quel punto alcuni assistenti gli portano uno smacchiatore. Il motivo? Il numero uno al mondo è tra i personaggi più contesi dalle varie aziende per pubblicizzare i loro prodotti.