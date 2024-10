Tg24.sky.it - Migranti e Paesi sicuri, i giudici di Bologna rinviano decreto alla Corte Ue

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale diha rinviatodi Giustizia europea ilsui cosiddetti(dove quindi è possibile rimpatriare i) del governo italiano. Si chiede come sia effettivamente possibile individuare tali Stati e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria. Il rinvio è arrivato nell'ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione. Ientrano nel merito della questione: si contesta il principio per cui uno Stato si considera effettivamente “sicuro” nel caso in cui la generalità dei suoi abitanti, o quantomeno la maggioranza, viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze.