I fan degli Oasis esultano | 50mila biglietti saranno rimessi in vendita Gli organizzatori del tour | Misura necessaria dopo il caso dei prezzi gonfiati

(Di martedì 29 ottobre 2024) Almenofansono pronti ad accaparrarsi ipronti ad esserenel mercato daglidei concerti della band. Sono, infatti, ii tagliandi finiti al centro deldeida alcuni rivenditori online. Idunqueannullati per poi diventare nuovamente disponibili sul sito di Ticketmaster, ma al loro valore nominale. Live Nation, che organizza ilgià tutto sold out, è intervenuta con una decisione drasticala vicenda finita perfino al Parlamento britannico e che aveva portato all’avvio di un’inchiesta amministrativa formale da parte dell’autorità per la concorrenza e il mercato. I fan di Liam e Noel Gallagher si sono scatenati nei mesi scorsi per accaparrarsi 1.4 milioni diin, al momento dell’annuncio della attesa riunione.