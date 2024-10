Lidentita.it - Giù le due ciminiere ex Enel, Piombino ora guarda al futuro LE FOTO, I VIDEO

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non esistono più, sono state abbattute: le duedell’ex centraledi Tor del Sale a, dismessa nel 2015, non disegnano più la skyline della città toscana. Tre anni per concludere l’abbattimento, a partire dal novembre 2021, nel perimetro di centrale, secondo un cronoprogramma che ha visto la società Tor del Sale Spa Giù le dueexoraalLE, IL'Identità.