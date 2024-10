Spazionapoli.it - Conte scatenato con Gilmour: ecco cosa gli ha detto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milan Napoli, arriva il gesto di Antonionei confronti di Billygli ha. Il Napoli di Antoniovince e convince a Milano contro i rossoneri di Paulo Fonseca. Nonostante alcuni momenti in cui gli azzurri hanno saputo soffrire, seppur in maniera ordinata, i partenopei sono riusciti a rimanere concentrati sul match. La prova di San Siro contro il Milan ha dato i suoi frutti ed ha avviato perfettamente il filotto di big match che vedrà protagonista il Napoli nel corso di tutto il mese di novembre. Le reti di Lukaku e Kvaratskhelia hanno deciso la partita maha compiuto un bellissimo gesto nei confronti di Billy. Milan Napoli 0-2, l’abbraccio diAntoniopuò essere più che soddisfatto per la poderosa prestazione dei suoi contro il Milan, seppur quest’ultimo logorato da diverse indisponibilità e scelte tattiche di Fonseca.