Ciclismo femminile svelato il Tour de France 2025 Nove giorni di gara da Vannes a Chatel Les Portes du Soleil

(Di martedì 29 ottobre 2024) In attesa ancora di conoscere il percorso ufficiale della corsa maschile, è statoquello delde, che rispetto agli anni passati avrà un giorno in più di. Saranno, infatti, le tappe in programma per una delle corse più importanti a livello mondiale anche nel calendario del. Si parte il 26 luglio dae si arriva il 3 agosto aLesdu. Si comincia dunque dalla Bretagna dacon una prima frazione da 79 chilometri e che avrà subito un arrivo molto interessante in quel di Plumelec con uno strappo di quasi due chilometri al 6,7%. Successivamente dalla seconda alla quarta tappa non dovrebbero esserci grandi scossoni nella classifica generale, con le velociste che potrebbero trovare ampio spazio.