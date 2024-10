Bobby Lashley: “Avremmo voluto portare Bianca Belair nel The Pride” (Di martedì 29 ottobre 2024) L’estate del 2023 ha visto Bobby Lashley unirsi agli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford, formando una nuova stable a SmackDown chiamata The Pride. Sebbene la stable non abbia avuto il successo sperato, i wrestler vantano una vittoria in quel di WrestleMania 40 e la quota rosa di B-Fab, riportata in WWE dopo l’esperimento fallito degli Hit-Row nel main roster. A quanto pare, però, Lashley e soci (senza nulla togliere a B-Fab) avrebbero voluto la presenza di un’altra atleta. Parlando al Lame Guys Podcast, Bobby Lashley ha detto: “Abbiamo provato ad aggiungere Bianca. Lei però è fonte d’ispirazione peer tante persone, non può effettuare un turn heel. Le bambine la amano ed è giusto che sia così, Bianca è una superstar assoluta. Il modo in cui svolge il suo ruolo è fantastico, le sue abilità atletiche sono assolutamente incredibili. Zonawrestling.net - Bobby Lashley: “Avremmo voluto portare Bianca Belair nel The Pride” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) L’estate del 2023 ha vistounirsi agli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford, formando una nuova stable a SmackDown chiamata The. Sebbene la stable non abbia avuto il successo sperato, i wrestler vantano una vittoria in quel di WrestleMania 40 e la quota rosa di B-Fab, riportata in WWE dopo l’esperimento fallito degli Hit-Row nel main roster. A quanto pare, però,e soci (senza nulla togliere a B-Fab) avrebberola presenza di un’altra atleta. Parlando al Lame Guys Podcast,ha detto: “Abbiamo provato ad aggiungere. Lei però è fonte d’ispirazione peer tante persone, non può effettuare un turn heel. Le bambine la amano ed è giusto che sia così,è una superstar assoluta. Il modo in cui svolge il suo ruolo è fantastico, le sue abilità atletiche sono assolutamente incredibili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "portare Bianca Belair nel The Pride"; Leggi >>>

Barella: "Avremmo voluto vincere. Atteggiamento giusto"

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Spider-Man streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Spider-Man in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Spider-Man in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la ...

Ascolti e Share

(rai.it)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00 ...

Patti Smith: «Avrei voluto incontrare Kurt Cobain per aiutarlo, ho conosciuto Joplin ma era autodistruttiva»

(msn.com)

Io e mio marito avremmo voluto incontrare Cobain, eravamo più adulti di lui e capivamo il suo dolore». Ha conosciuto Janis Joplin. «Avevo 24 anni, lei 27. Abbiamo passato del tempo insieme ma ...