Baby gang rapina uno studente 14enne: tre giovani davanti al giudice (Di martedì 29 ottobre 2024) Avrebbero rapinato un minorenne che si trovava nel treno che ogni giorno trasporta i pendolari nella tratta che va da Padova verso Castelfranco. Misero il bottino, soltanto 20 euro: ma la paura per il ragazzino, che al tempo dei fatti aveva solo 14 anni, è stata tanta. Sono comparsi oggi 29 Trevisotoday.it - Baby gang rapina uno studente 14enne: tre giovani davanti al giudice Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Avrebberoto un minorenne che si trovava nel treno che ogni giorno trasporta i pendolari nella tratta che va da Padova verso Castelfranco. Misero il bottino, soltanto 20 euro: ma la paura per il ragazzino, che al tempo dei fatti aveva solo 14 anni, è stata tanta. Sono comparsi oggi 29

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:uno14enne: tre giovani davanti al giudice;due turisti e unoa Palermo: in manette anche due ragazze minorenni;a Udine: rapinatonel Centro Studi;in manette pere lesioni ad unouniversitario;a mano armata,assolto in appello: "Non ha commesso il fatto";a Imola:picchiato e rapinato da un gruppo di ragazzi; Leggi >>>

Baby Gang, perché è stato assolto dai giudici: «Rapina maturata in contesti di spaccio e non impresa di un ricco rapper disturbato»

(milano.corriere.it)

Una rapina che pare essersi verificata nell'ambiente del «piccolo spaccio» e non appartenere «ad una stravagante impresa di un ricco rapper disturbato» nei cui confronti comunque non sono ...

Baby gang rapina due turisti e uno studente a Palermo: in manette anche due ragazze minorenni

(gazzettadelsud.it)

Arrestati per rapina e tentata rapina 5 giovanissimi palermitani: un diciannovenne e quattro minorenni ...

Baby gang a Rimini, terrore sul bus: due minori rapinati, arrestato un 18enne

(msn.com)

Rimini, 27 ottobre 2024 – Una coppia di ragazzini terribili. Che la scorsa estate aveva seminato il caos a Rimini e dintorni. Le loro vittime preferite: giovani e giovanissimi (anche minorenni), ...

Baby gang, rissa tra dieci ragazzi in Corso del Popolo

(ilgazzettino.it)

TREVISO - Un’altra rissa scoppiata in piazza Borsa, sabato 26 ottobre, verso le 20.30: una decina di adolescenti, presumibilmente tra i 12 e i 16 anni, si sono incontrati e spintonati ...