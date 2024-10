Unlimitednews.it - Assoholding, a Verona evento formativo su futuro delle imprese familiari

(Di martedì 29 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Il 31 ottobre 2024 a, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso il Circolo Unificato dell’Esercito, Corso Castelvecchio 4, l’Osservatorio Family Business e Passaggio Generazionale diin collaborazione con Insignum, Il Trust in Italia, STEP e Assofiduciaria presenta undedicato al tema del passaggio generazionale e agli strumenti a disposizione degli imprenditori per affrontarlo con successo.Il passaggio generazionale, tema cruciale per il tessuto economico italiano, rappresenta unasfide principali per la continuitàdi famiglia, che costituiscono il 60%aziende italiane.