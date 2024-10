Al via le concessioni delle palestre scolastiche alle associazioni sportive (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha preso il via in questi giorni l’assegnazione delle concessioni degli impianti sportivi in uso non esclusivo alle associazioni che hanno partecipato al bando in scadenza lo scorso agosto. A darne notizia la Provincia di LatinaA beneficiare del bando sono le associazioni e le società Latinatoday.it - Al via le concessioni delle palestre scolastiche alle associazioni sportive Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha preso il via in questi giorni l’assegnazionedegli impianti sportivi in uso non esclusivoche hanno partecipato al bando in scadenza lo scorso agosto. A darne notizia la Provincia di LatinaA beneficiare del bando sono lee le società

Al via le concessioni degli impianti sportivi degli istituti provinciali alle associazioni

LATINA – È in corso in questi giorni l’assegnazione delle concessioni degli impianti sportivi in uso non esclusivo alle associazioni che hanno partecipato al bando in scadenza lo scorso agosto. A bene ...

