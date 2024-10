Sport.quotidiano.net - Virtus, martedì 29 ottobre torna l'Eurolega contro il Bayern Monaco: dove vederla

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 282024 - Rinfrancata nel morale e nella classifica dalle vittorie incon il Partizan e in campionato con Cremona, lasi appresta are in campo, domani sera alle 21 sul parquet della Unipol Arena di Casalecchio per affrontare la formazione tedesca deldinel sesto turno dila corazzata bavarese, miglior attacco die capace di inizia in maniera molto positiva la propria stagione, Marco Belinelli e compagni proveranno a continuare nel solco tracciato nelle ultime uscite, anche se il compito sarà sicuramente difficile. Mancano sia Alessandro Pajola, ancora out per il problema alla spalle e Devontae Cacok, ma le ultime apparizioni e le vittorie non fanno altro che dare fiducia all’ambiente bianconero.